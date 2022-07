In ce isi investeste Razvan Simion banii: "Eu sunt impotriva pietei"

Razvan Simion, matinalul de la Neatza, a dezvaluit recent in ce isi investeste aproape toti banii. Prezentatorul TV a marturisit ca a decis sa faca o schimbare in viata sa si a decis sa si gestioneze mai bine banii, astfel incat sa ii cheltuiasca pe lucruri care merita. Cand merge in vacanta nu isi mai cumpara suveniruri de exemplu, ci se intoarce doar cu amintiri frumoase, de neuitat.„Din fiecare vacanță am venit cu un bagaj de experiențe. Îmi place foarte mult Italia și tragem des acolo, căci acolo știu cum merg lucrurile și îmi e ușor să mă învârt. În Bali m-aș întoarce veșnic, doar nu în august acum pentru că s-au scumpit foarte tare biletele de avion”, a declarat el pentru Antena Stars.„Ca să fiu egoist spun că investesc în mine. Îmi place să-mi cumpăr chestii interesante sau să le primesc. Nu mai investesc în mașini și în imobiliare. Eu sunt împotriva pieței, nu știu să le fac, așa că am decis ca toți banii să-i cheltui prin vacanțe, ceea ce vă recomand și vouă”, mai spune Răzvan Simion.