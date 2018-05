Inca o cantareata de muzica populara in coma. Medicii se chinuie sa o salveze

Este vorba despre artista Maria Butaciu. Cantareata a suferit un accident vascular, iar medicii se chinuie sa ii salveze viata.In prezent se afla in spital de mai bine de o saptamana, informeaza a1.ro. Fiica ei se afla la capataiul artistei in permanenta si se roaga. Spera la o minune pentru ca mama ei sa isi revina complet.Artista are 78 de ani si este din Ardeal. În 1961, prin concurs, s-a alăturat Ansamblului Ciocârlia al Ministerului de Interne din București. Este o interpretă a cântecelor îndeosebi din zona Bistrița-Năsăud.