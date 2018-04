Inca o mare actrita s-a stins din viata. Medicii au refuzat sa o opereze!

Anul trecut, maestrul Damian Crasmaru, sotul actritei, marturisea ca aceasta ajunse se sa nu mai poata merge.„Actrita Carmen Stanescu nu e deloc bine. A facut o gonartroza si nu mai poate merge (n.r. afectiune cronica a genunchiului, invalidanta, cu evolutie progresiva, prin care cartilajul se degradeaza progresiv, cu aparitia durerii si limitarea mobilitatii). Ea a fost si campioana la atletism, la “suta de metri”, a fost sportiva mare, a mai practicat si alte sporturi, a fost cinci ani in echipa naționala de tir. La varsta ei, doctorii se tem sa o opereze, pentru ca e posibil sa apara si alte complicatii. Merge destul de dificil, nu mai joaca nicaieri si, sincer, nici eu nu mai vreau sa joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat in scena de 19.900 de ori. Au fost saptamani in care am jucat de 14 ori, au fost dati cand am cazut in scena sau cand m-au dus la balamuc”, a povestit actorul.Carmen Stanescu s-a nascut in 29 iulie 1925 in Bucuresti. A urmat Conservatorul Regal de Muzica si Arta Dramatica, promotia 1944-1948, la clasa profesoarei Marioara Voiculescu, apoi a debutat in 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna in piesa „Fratii Karamazov”. incepand de atunci si pana astazi, a interpretat peste 30 de roluri pe scena Teatrului National, precum si pe scena altor teatre din Bucuresti. Ultimul ei proiect dateaza din 2010, filmul documentar “Maria sa, Birlic”, unde a interpretat propriul rol. La TNB a jucat ultima oara in 2004, in “Egoistul”, in regia lui Radu Beligan, potrivit Click.ro.