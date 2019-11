INEDIT - Anemona Machidon isi viseaza videoclipurile pieselor!

„Pana in acest moment am finalizate 8 piese, iar 2 sunt în lucru. Albumul este unul complex, contine doua colinde, o piesa cu jocul caprei pentru sezonul care se apropie, dar si melodii de muzica populara de joc si de voie-buna.Piesa "Se-aude cântec de afara" este făcută în colaborare cu domnul Trifan Leanca (muzica și orchestratie) și cu doamna Cristina Drăgan (text)”, precizeaza Anemona Machidon.Dincolo de talentul pe care si-l slefuieste zi de zi prin lectii de canto, repetitii, concerte si festivaluri, Anemona are reale sanse sa devina un scenarist cunoscut, ea visandu-si scenariile pentru piesele din repertoriul propriu. Primul vis l-a avut dupa ce a inregistrat melodia „S-aude cantec de afara”:„Ziua lucram la orele de canto aceasta piesa, iar noaptea am visat videoclipul ei. Visam ca ma trezesc și deschid fereastra, iar pe pajiștea verde din curtea casei mele era o orchestra cu alaiul de dansatori. Am ieșit afara, am luat microfonul și a început magia...”, povesteste artista.Pentru a-si duce la implinire visul, Anemona Machidon a apelat la o echipa de profesionisti din Bucuresti – Demisec Records, cei cu care a stabilit deja detaliile filmarii videoclipului. Anemona Machidon face parte din grupul vocal „Urmasii lui Stefan Voda”, condus de doamna profesoara Ionella Loredana Branisteanu si, de un an de zile, este una dintre solistele Ansamblului „Tinutul Zimbru”, coordonat de domnul Eduard Branzei.