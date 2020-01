Inima Cristinei Topescu, tinuta 5 zile intr-o solutie de curatare

Cenusa Cristinei Topescu va fi dusa la Oradea, unde locuieste mama ei. Femeia care a sunat la 112, a lansat și un apel pe Facebook în care își ruga toți prietenii preoți să o pomenească, întrucât jurnalista s-a stins singură, fără lumânare, în somn., a scris pe Facebook femeia care a sunat la 112.Legistii nu au putut stabili cu exactitate cauza mortii in cazul realizatoarei TV deoarece trupul sau era intr-o stare avansata de putrefactie. Jurnalista a murit in preajma Revelionului, insa a fost gasita fara suflare abia duminica trecuta. Actele in cazul mortii Cristinei Topescu au fost finalizate pe 13 decembrie, insa nimeni nu a venit la morga sa preia cadavrul. Trupul sau este tinut in frigider. Potrivit Spynews.ro, inima prezentatoarei TV va fi tinuta timp de 5 zile intr-o solutie de curatare, dupa care va fi taiata pentru ca medicii sa faca mai multe investigatii, pentru a afla cu exactitate daca a facut infarct in timpul somnului.