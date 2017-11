Inna risca sa ramana fara nume

„Am crescut inconjurata de muzica. Mama era cântareata de muzica populara, bunica mea cânta și ea, chiar și bunicul meu avea o voce placuta. El a fost cel care m-a sfatuit sa cânt in corul Bisericii. Mai târziu, am inceput sa iau lectii de canto, sa merg la concursuri și festivaluri. Și de aici, a inceput drumul meu in muzica. Bunicul meu obișnuia sa imi spuna Inna”, a spus Inna.Numele Inna nu-i apartine cantaretei, el fiind inregistrat de Lucian Gitita, impresarul sau si fostul iubit, la OSIM, in 2010, la fix un an de la lansarea cantaretei in industria muzicala.