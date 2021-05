Interviu cu Remus Florian, Director General Oriflame Romania

Remus Florian conduce afacerea Oriflame în România de la începutul anului 2018 în funcția de Director General, însă cariera în cadrul companiei și-a început-o în anul 2011, când s-a alăturat echipei de vânzări.Un adevărat game changer, Remus este un om de acţiune, devenind promotorul nu doar al unui sistem de business, dar şi al celui mai important program de instruire şi dezvoltare a liderilor, care îi învaţă să funcţioneze independent şi să îşi gestioneze propria afacere în mod inteligent şi eficient, dublându-le viteza către succes. Astfel, business-ul Oriflame şi-a schimbat dinamica de creştere, concretizându-se în 5 ani de creştere consecutivă.Preocupat în mod real de oamenii din echipa lui, din convingerea că aceştia sunt factorul determinant în atingerea succesului, spune adesea că totul începe şi se termină cu oamenii. Este o componentă a culturii organizaționale Oriflame pe care şi-a însuşit-o din prima zi şi pe care nu se limitează să o transmită doar celor din echipa lui, ci şi tuturor celor pe care îi întâlneşte. Crede cu tărie în valorile acestei companii care i-au modelat stilul de viaţă şi de leadership şi care îl ajută de 10 ani să construiască şi să consolideze echipe.Crede în puterea femeilor de a-şi împlini visurile, în spiritul lor antreprenorial şi capacitatea lor unică de a accepta şi depăşi provocările, în rolul lor esenţial în evoluţia societăţii.În cei 10 ani de când s-a alăturat companiei, Remus a reuşit să dezvolte o nouă generaţie de parteneri de brand de succes şi o echipă de vânzări puternică.Cu siguranţă este un avantaj, în orice industrie. Femeile își pun toată inima în acțiuni, au acel can-do attitude care le ajută să ducă până la capăt cele mai îndrăzneţe proiecte. Sunt lideri puternici, sunt intuitive, empatice, reuşesc să lege echipe solide care le devin familii extinse, iar acest lucru se vede în rezultatele lor. Modelul de afacere în sine favorizează femeile. Acestea îşi conduc propria afacere, având posibilitatea de a lucra de oriunde, de a se dezvolta fără a renunța la maternitate sau la alte responsabilități. Oriflame schimbă cu adevărat viața femeilor din România şi sunt fericit să văd zilnic cum acestea îşi împlinesc visurile cu noi. Mă simt norocos să lucrez în compania unor femei puternice de la care învăţ în fiecare zi. Dar nu vreau să omit faptul că bărbaţii au şi ei un rol important în desfășurarea acestei afaceri, de multe ori aceştia lucrează activ alături de partenerele lor de viaţă, ajungând în poziţii de top în structura de vânzări.În primul rând, cred că este important să îţi placă ceea ce faci. Cred ca doar aşa îţi poţi face treaba bine. De aceea, mă preocupă în primul rând ca angajaţii şi partenerii noştri să fie fericiţi. Puterea mea este aceea de a construi echipe și de a motiva. Sunt mândru de oamenii din această companie şi mai ales de faptul că unii și-au schimbat viața în bine, deopotrivă angajaţi şi parteneri de brand. În plus, un lider trebuie să aibă aspiraţii pe care să le transpună în acțiuni şi puterea de a insufla celorlalţi motivaţie pentru a le transforma în realitate. În calitate de lider, este la fel de important să recunoşti meritele celor din echipa ta, pentru ca aceştia să se simtă co-autori ai succesului, ceea ce sunt de fapt. Eu cred mai degrabă în puterea leadershipului decât în puterea managementului, aşa am simţit şi am observat cu echipele mele. Principala diferență dintre lideri și manageri este că liderii au oameni care îi urmează, în timp ce managerii au oameni care lucrează pentru ei. Conducătorul unui business de succes trebuie să fie atât un lider puternic, cât și un manager bun, pentru ca echipa lui să fie prezentă şi să îl urmeze în viziunea lui despre succes.Oamenii. Totul începe şi se termină cu oamenii. În business-ul nostru aceştia sunt factorul determinant în atingerea succesului. Oriflame este o comunitate de oameni dedicaţi oamenilor şi aceasta se reflectă într-una dintre valorile noastre de bază: Solidaritatea. Evoluăm împreună, învăţăm împreună, depăşim obstacole împreună, iar mecanismul de creştere a afacerii face ca succesul unuia să reprezinte un motor de creştere pentru cei din jur. Astfel, succesul tău devine o oportunitate pentru cei din echipa ta, şi nu un obstacol. Cred într-o echipă în care membrii nu concurează unii cu ceilalţi, ci, împreună, ating un scop comun. Oriflame foloseşte afacerea pentru a creşte oameni, şi nu oamenii pentru a creşte afacerea.Anul trecut, ca şi primul trimestru din acest an, a fost unic pentru toţi jucătorii de pe piaţă, cu dificultăţi fără precedent, cu situaţii cu care ne-am confruntat pentru prima dată. Din nou, oamenii au fost cei care au făcut diferenţa. Ne-am adaptat foarte repede unui nou stil de viaţă, unui nou “normal”, îndreptându-ne atenţia către mediul online, care ne-a permis să rămânem în contact permanent cu partenerii noştri şi cu consumatorii nostri. Acest business este despre oameni şi despre comunicarea dintre aceştia, iar acum aproape totul se întâmplă în mediul digital. Şi, din fericire, modelul nostru de business este unul extrem de flexibil. Prin resursele şi instrumentele online pe care le deţinem, traininguri, aplicaţii digitale, reuşim să ne adaptăm oricărei situaţii. Oamenii au reusit să îşi continue afacerea ca şi până acum, într-o formă nouă, într-adevăr, însă esenţial este faptul că s-au aliniat rapid, au rămas prezenţi, au continuat să câştige bani, să îşi întreţină familiile şi să îşi facă planuri de viitor.Dacă înainte oamenii îşi doreau mai presus de toate un job sigur de 8 ore, astăzi, antreprenoriatul, prin flexibilitatea pe care o oferă, reprezintă aspiraţia tot mai multor tineri. Cu siguranţă este o oportunitate, atât prin exemplele de tineri din echipa noastră - oameni foarte tineri care au evoluat remarcabil, reuşind să ajungă în topul liderilor din Europa şi să se realizeze financiar aşa cum poate părea neverosimil pentru alţii la 20 de ani. Aici, tinerii au posibilitatea să îşi folosească energia, creativitatea, imaginaţia pentru a-şi împlini visurile, în plus, se bucură de libertatea de a deveni antreprenori. Cu avantajul că în Oriflame primesc suportul liderilor cu experienţă, instrumente şi training gratuit, plus faptul că startul în această afacere nu necesită nicio investiţie.Faptul că piaţa este într-o schimbare extrem de dinamică. Înainte, era suficient să îţi faci treaba bine pentru a avea succes. Astăzi trebuie să te gândeşti la cum va arăta lumea peste 3, 5, 10 ani şi la ce va reprezenta compania ta pe piaţă. Sunt branduri care nu mai există pe piaţă pentru că nu au putut anticipa schimbarea. Astăzi, rezultatele bune nu sunt suficiente. Cercetarea pieţei şi a tendinţelor acesteia este o nevoie continuă. Trebuie să fii cu câţiva paşi înainte, să anticipezi nevoile consumatorilor.Am încredere în tot portofoliul nostru de produse pentru că ştiu cât de mult investim în fiecare dintre conceptele noastre, în inovaţie, în tehnologie de ultimă oră, dar şi în găsirea celor mai bune ingrediente naturale. Credem în frumuseţea responsabilă. Pentru noi, acest lucru înseamnă să creăm produse sigure, cu ingrediente verificate prin teste de siguranţă, dar şi obţinute prin modalităţi care respectă natura. Fiind o companie suedeză, Oriflame vine cu o viziune diferită asupra frumuseţii. Pentru noi, frumuseţea nu reprezintă doar modul în care arăţi, ci şi modul în care trăieşti, simţi şi acţionezi. Este un stil de viaţă. De aceea, starea de bine este una din preocupările noastre. Aşa a luat naştere brandul Wellness care este unul dintre preferatele mele. Sunt adeptul unui stil de viaţă sănătos, echilibrat, activ, iar Pachetul Wellness pentru bărbaţi nu îmi lipseşte din rutina zilnică de mulţi ani. Mă ajută să îmi păstrez nivelul optim de energie şi atenţie pe tot parcursul zilei şi mă simt fantastic de când îl iau.Singurul lucru constant este schimbarea. Cu cât acceptăm acest lucru mai repede în echipă, cu atât vom avea mai multe şanse către succes. Nimic nu se poate face pentru prea mult timp. Programele care au avut succes acum un an nu mai dau rezultate astăzi. De aceea, pun mare accent pe inovaţie şi consider că fiecare dintre membrii echipei mele este capabil să inoveze.Un alt lucru pe care insist este dezvoltarea abilităţilor interpersonale. Apoi, motivarea oamenilor din echipă este la fel de importantă precum recunoaşterea meritelor. Unul dintre rolurile managerilor mei este să creeze un mediu ce permite asumarea riscurilor şi chiar a eşecului. În cazul unui eşec, nu căutăm vinovaţi, ci doar tragem concluzii împreună. Pentru a dezvolta ceva nou este nevoie de o atmosferă de încredere în echipă. Un alt element, la fel de important, este curajul și pasiunea. Succesul nu se obţine uşor, există întotdeauna obstacole, provocări, de aceea este esenţial să îţi placă ceea ce faci.