Interviu exclusiv: Diana intreaba, Alexandra Calafeteanu raspunde

Bună, Diana! Îți mulțumesc! Sunt chiar bine, mai ales că se anunță un sezon plin de evenimente și sunt inspirată să creez pentru revenirea noastră la viață.Într-adevăr, nu am răspuns niciodată la alte întrebări în afară de cele legate de modă, dar întotdeauna mi-au placut provocările. So... let's get ready to rumble! :-)Trăiesc un moment emoționant de fiecare dată când ies pe podium, la sfârșitul prezentărilor. Consider că doar cei lipsiți de talent nu au emoții, pentru că nu au ce să transmită publicului. Și vorbesc atât despre actori, cântăreți, dansatori, cât și despre designerii de modă, despre toți artiștii care apar în fața unui public sau în fața camerelor de filmat. Atunci când creezi eșți plin de emoție, asta vă pot spune clar.Nu suport șoferii care claxonează isteric, cu sau fără motiv și culoarea roșu la semafoare, în drumul meu spre atelier. :)Urăsc falsitatea și minciuna gratuită.Nu aș renunța la onestitate, modestie, verticalitate și autenticitate.Haha! Sunt cea mai norocoasă persoană din lume. Am vrut să ajung ceea ce sunt astăzi. Încă de la 9-10 ani îmi doream să devin designer vestimentar.Iată-mă, cu acte în regulă! :-) Eram fascinată de Charles Frederic Worth, care afirma că: ,,Revoluția din 1870 e un fleac pe lângă revoluția pe care am provocat-o eu detronând crinolina, dar si de Schiaparelli, de Givenchy sau de Lanvin.Nu îmi plăceau dintii mei. Dar i-am rezolvat. :-)Întotdeauna am avut o problema să spun NU, să refuz oamenii, dar viața m-a învățat că este necesar.Nu am fost niciodată o fire băgăcioasă și tot viața m-a învățat că este necesar... dar nu mi-a reușit nici până în ziua de azi. :-))Alexandra răspunde: Dacă nu mi-aș fi urmat pasiunea. Acesta ar fi fost cel mai mare regret al vieții mele! Dacă nu aș fi avut răbdarea necesară să ajung să mă pot susține și întreține din pasiunea și talentul meu.Când am sărit cu parașuta de la 4000 de metri altitudine. :)Pentru mine înseamnă putere. O familie puternică este garanția succesului pentru mine. Este locul unde găsesc înțelegere, dragoste, liniște și respect. Familia este cea care mă vede puternică chiar și atunci când mă văd/simt slabă. Când merg acasă, la Târgoviște, îmi reincarc bateriile și revin întotdeauna cu drag și dor.1. Creioanele și caietul cu schițe, să nu pierd nicio idee.2. Telefonul, să știu că oamenii dragi sunt bine și să ajungă ideile și schițele la atelier.3. Mașină.Hmm, păi dacă e așa iubita persoană, fac orice, în limita legii. :)Nu aș renunta niciodată la ceea ce sunt eu. Nu aș accepta să mă schimbe, accept doar o îmbunătățire. Haha!Nu am avut. Sunt adepta relațiilor mai lungi de-o noapte. În speță, sunt într-o relație de 3.678 de zile. Faceți voi calculul. :-)Departe, pe o insulă pustie, la apus, când razele soarelui ne mângâie trupurile și... așa m-a sfătuit PR-ul meu că ar fi bine să răspund. :-)) Sunt de părere că persoana face că actul să fie inedit, nu locul.Trădată nu am fost, dar dezamăgită, inevitabil.Din păcate, da! Dar foarte rar, pentru că sunt Berbec, îmi asum greșelile și spun lucrurile verde în față, cu toate riscurile.Mi-aș dori să fiu fericită, să fiu alături de persoană iubita până la adânci bătrâneți, brandul meu să existe sute de ani de acum încolo, iar hainele mele să va însoțească în povești de neuitat.