Interviu exclusiv: Diana intreaba, Anca Ciota raspunde

Dragilor, așa cum v-am obișnuit, astăzi este joi, deci avem rubrica „Diana întreabă, vedetele răspund.", chiar aici, pe ele.ro.Regulile sunt simple. Același întrebări, 16 la număr, însă doar răspunsurile vor fi diferite, deoarece și invitațîi mei sunt aleși unul și unul. Mai departe urmează să vedem cât de mult putem să întrăm în culisele vieții lor.Astăzi o avem invitată pe Anca Ciota, frumoasa prezentatoare de la Kanal D care ne aduce veștile bune legate de vreme, dar și o persoană destul de prezentă și de influentă pe platformele de socializare. Hai să începem!Anca răspunde: Bună! M-ai prins într-un moment foarte bun! Tocmai am petrecut sărbătorile de Paște împreună cu familia și ne-am bucurat de niște zile superbe!Anca răspunde: Nu am emoții pentru că nu am nimic de ascuns. Mereu am fost o perosoana sinceră și reală. Sunt același om și acasă, și la tv, în online, cu prietenii. Nu îmi place să joc un rol sau să pretind că sunt altcineva. Așadar voi răspunde deschis și la întrebările tale.Anca răspunde: Când am petrecut prima noapte în casa noastră! Am simțit că avem cuibul nostru, că avem căminul în care vom imbatrani împreună și ne vom crește copiii.Anca răspunde: Nu suport trădarea și minciuna. Mereu îmi doresc că oamenii din jurul meu să mă trateze la fel cum îi tratez și eu pe ei. Cred foarte mult că atragem în viața noastră persoane care ne seamănă, care rezonează cu noi. Iar valoarea morală la care nu aș renunta niciodată este integritatea. Nu m-aș compromite niciodată, nu aș permite să ajung într-o poziție care să nu îmi facă cinste mie sau familiei. Tot ce fac, fac prin forțele proprii, fără compromisuri!Anca răspunde: Mereu am iubit televiziunea și am fost fascinată de acest domeniu. Părinții m-au îndrumat spre alte cariere: farmacie sau stomatologie, iar în clasa a XII-a am fost la un pas să merg pe una din aceste variante, însă m-am sucit în ultimul moment și am mers la Facultatea de Jurnalism. Sunt recunoscătoare și mă simt norocoasă că practic meseria pe care mi-am dorit-o de mică.Anca răspunde: Hmm…Cred că faptul că sunt comodă și țin destul de mult la starea mea de bine și atunci asta mă face uneori egoistă și individualistă. Probabil că asta mi se trage de la faptul că sunt singură la părinți și am fost un copil destul de răsfățat.Anca răspunde: Că nu am fost puțin mai ambisioasa și determinată când am venit în Bucureșți. Am lăsat cumva totul în voia sorții și cred că dacă munceam mai mult încă de pe atunci, acum aveam mai multe reușite.Anca răspunde: Am avut o perioada chiar înainte să încep să prezint meteo, în care nu mă mai regăseam în ceea ce făceam. Nu mai mergem cu bucurie la job și simțeam că mă învârt în cerc și nu pot să trec la etapa următoare. Mă gândeam cu groază că am greșit să pornesc pe acest drum din punct de vedere profesional și voi fi nevoită să o iau de la capăt cu altceva.Anca răspunde: Totul! Mama, tata și soțul sunt cele mai importante persoane din viața mea. Și bineînțeles și familia extinsă cu restul membrilor. Am crescut în acest spirit familist și mereu am fost uniți și ne-am ajutat în orice situație.Anca răspunde: Familie, mașină și telefon. Nu aș putea trăi fără oamenii dragi alături, pentru că ei sunt cel mai mare sprijin al meu. Fără mașină mi-ar fi imposibil să mă deplasez la joburi, mai ales că ne-am mutat în afară orașului, iar telefonul este un dispozitiv care face parte din viață și a devenit și un instrument care generează bani.Anca răspunde: Cred că în iubire e permis orice…sau cel puțin asta e zicala. Cred că nu aș accepta trădarea. Nu aș face compromisuri și nu m-aș pune pe mine într-o situație neplăcută.Anca răspunde: Nu. Cele mai nebune aventuri le-am trăit alături de soțul meu. Și crede-mă, avem foarte multe!Anca răspunde: În mașină, pe plajă, la Vama Veche.Anca răspunde: Doar în liceu am avut un episod în care m-am ales cu inima franța și cam atât. În rest, am frânt eu câteva inimi, dar au fost tot așa relații adolescentine.Anca răspunde: Am spus mici minciuni, dar niciodată nu am mințit cu privire la ceva important. Pe mama uneori o mint ca să o mai protejez, ca să nu o agit, asta când e vorba de situatii cotidiene, sau lucruri mărunte. Iar pe soț, nu obișnuiesc să îl mint, pentru că nu e nevoie. Suntem deschiși și putem să ne spunem aboslut orice.Anca răspunde: Să fie toată familia mea santoasa pentru totdeauna! Și dorința asta face cât trei dorințe!