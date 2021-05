Interviu exclusiv: Diana intreaba, Anna Porgras raspunde

Dragilor, așa cum v-am obișnuit, astăzi este joi, deci avem rubrica „Diana întreabă, vedetele răspund.", chiar aici, pe ele.ro.Regulile sunt simple. Același întrebări, 16 la număr, însă doar răspunsurile vor fi diferite, deoarece și invitații mei sunt aleși unul și unul. Mai departe urmează să vedem cât de mult putem să intrăm în culisele vieții lor.Astăzi o avem invitată pe Anna Porgras, fostă gimnastă, medaliată cu aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010 și fostă participantă la concursul Survivor, acolo unde a avut un parcurs impresionant. Hai să începem!1. Diana întreabă: Bună Anna. Ce faci, cum eșți?Anna răspunde: Bună Diana, sunt bine mulțumesc frumos, liniștita acasă.2. Diana întreabă: Să știi că urmează o serie de întrebări la care probabil nu ai mai răspuns public până acum. Eșți pregătită?Anna răspunde: Da, m-am născut pregătită.3. Diana întreabă: Care a fost cel mai emoționant moment din viața ta?Anna răspunde: Cel mai emoționant moment din viața mea a fost acela în care eu am urcat pe prima treaptă a podiumului mondial, reprezentând România.4. Diana întreabă: Ce nu suporți în viața de zi cu zi, care este valoarea morală la care nu ai renunta?Anna răspunde: Nu suport falsitatea, minciuna și superficialitatea, iar valoarea morală la care nu aș renunța niciodată e respectul de sine și respectul față de cei din jurul meu.5. Diana întreabă: Ce ai visat să ajungi când erai mică?Anna răspunde: Când eram mică visam să ajung o campioană. O față care o să reprezinte România la cele mai mari concursuri ale lumii. Iar acest vis mi s-a împlinit.6. Diana întreabă: Ce nu îți place la tine?Anna răspunde: Nu îmi place la mine faptul că uneori nu am curajul necesar să le spun oamenilor exact ceea ce gândesc, din dorința de a nu răni.7. Diana întreabă: Care este cel mai mare regret al tău?Anna răspunde: Sincer nu am regrete, consider că toate experiențele pe care le-am trăit până la vârsta de 27 de ani le-am trăit pentru a învață ceva și a mă maturiza de aceea nu regret absolut nimic din ceea ce am făcut.8. Diana întreabă: Care a fost cel mai greu moment din viață ta?Anna răspunde: Cel mai greu moment din viața mea a fost după ce m-am retras din gimnastică, pentru că am avut o perioada bună de timp în care eu nu îmi găseam calea, nu știam încotro să o iau.9. Diana întreabă: Ce înseamnă pentru ține familia?Anna răspunde: Pentru mine familia e cel mai de preț dar pe care am putut să îl primesc de la Dumnezeu. Familia pentru mine este totul, și cel mai probabil nu aș fi ajuns aici niciodată fără sprijinul lor! Și pe calea asta țin să le mulțumesc pentru că au fost lângă mine necondiționat, și m-au sprijinit în cele mai grele momente din viața mea.10. Diana întreabă: Care sunt cele trei lucruri fără de care nu poți trăi?Anna răspunde: Nu pot trăi fără comunicarea cu familia, lucruri materiale fără de care nu pot trăi nu există, experiența Survivor mi-a arătat că pot trăi liniștita și fără lucrurile materiale, de care eu mă gândeam până atunci că nu aș putea vreodată să mă despart, cum ar fi telefonul, hainele, dulciurile și multe alte lucruri de care ne bucurăm în fiecare zi.11. Diana întreabă: Ce nu ai face niciodată pentru persoana iubita?Anna răspunde: Nu cred că există un lucru pe care nu l-aș face, din moment ce îl iubesc cred că aș face orice pentru el.12. Diana întreabă: Ai avut vreo aventură de-o noapte?Anna răspunde: Da.13. Diana întreabă: Care a fost cel mai inedit loc în care ai făcut dragoste?Anna răspunde: Nu pot să va spun. (râde)14. Diana întreabă: Ai fost trădată în iubire?Anna răspunde: Da, am fost trădată în iubire. Și nu doar o dată.15. Diana întreabă: Ai mințit vreodată o persoană dragă?Anna răspunde: Da, din păcate da.16. Diana întreabă: Dacă ai avea posibilitatea să ți se îndeplinească 3 dorințe, care ar fi acelea?Anna răspunde: Să dau timpul înapoi și să mai rămân câteva luni în gimnastică, să merg la olimpiadă, să am familia sănătoasă până la bătrânețe si să rămân cu o gândire pozitivă și în cele mai negative situații.