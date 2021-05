Interviu exclusiv: Diana intreaba, Diana Bart raspunde

Regulile sunt simple. Același întrebări, 16 la număr, însă doar răspunsurile vor fi diferite, deoarece și invitații mei sunt aleși unul și unul. Mai departe urmează să vedem cât de mult putem să intrăm în culisele vieții lor. Iar astăzi o avem invitată pe Diana Bart, prezentatoare tv, mamă și una dintre cele mai plăcute prezențe din mediul online. Hai să începem!M-ai prins bine, mai relaxată și mai odihnită, săptămâna aceasta. Am intrat in vacanță cu unul dintre proiectele de la TV, iar fetițele au dormit mai bine, cu toată luna plină, așa că am avut timp mai mult și pentru mine.Da, cu sinceritate și naturalețe le voi face față. Îmi place să răspund provocărilor!Foarte multe s-au adunat, pentru că atunci când spuneam de unul că este emoționant, în câteva luni trăiam altul, la,o intensitate și mai mare. Dar, ca să le și enumăr: cererea în căsătorie, prima naștere, a doua naștere, nunta, botezul, grădinița Mairei, primii pași...Minciuna, falsitatea, nesimțirea și prostia, nu le pot suporta, în aceeași măsură. Iar oamenii în care regăsesc principiile pe care le urmez, rămân în viață mea, pentru restul am învățat că nu trebuie să mai am tolerenta, pentru că nu fac decât să-mi consume energia mea vitală, și nu merită.Prezentatoare TV. Mă închideam în camera și citeam toată ziua știri din ziare, în fața "telespectatorilor". Mama îmi spunea: "clar te faci jurnalistă!". Iar în cei aproape 20 de ani pe care i-am strâns în carieră, până acum, am,reușit să ajung, cu multă muncă, în locurile la care am râvnit.Că-mi doresc să le fac pe toate, mi se pare că trece prea repede timpul și nu-mi ajunge, iar asta mă obosește destul de mult, dar încerc să îmi prioritizez mult mai bine treburile. Nu-mi mai place nici faptul că nu pot încă să fiu mai egoistă și să învăț să spun mai des NU.Că nu am reușit să-l conving și să-l ajut pe tatăl meu să învingă cancerul.Atunci când l-am pierdut pe tata, la 62 de ani, cu nici două săptămâni înainte să o nasc pe prima fetiță.Fericirea supremă! Familia mă impulsionează să evoluez, să pot arată și lasă ceva în urmă mea, în primul rând pentru ei, pentru copiii mei.Ca să nu trec membrii familiei aici, că nu-i pot consideră lucruri, nu pot trăi fără casă, telefon și mașina. Restul le fac dacă am aceste 3 lucruri. :)Nimic care să o facă să sufere.NuTerasa unui hotel.Da, în tinerețe, dar asta nu se pune, era imatur.Nu pot să mint atunci când e vorba de lucruri serioase. Dacă am spus vreo minciună, a fost una nevinovată, doar că să scutesc persoanele dragi de unele neplăceri sau suferințe.Să nu se întâmple nici un lucru grav niciunui mebru al familiei, să trăim sănătoși și în putere până la adânci bătrâneți, să fie oamenii mai înțelepți, așa ar fi și mai puțină răutate și suferință pe pământul acesta.