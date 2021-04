Interviu exclusiv "Diana intreaba, Sensy raspunde"

Regulile sunt simple. Același întrebări, 16 la număr, însă doar răspunsurile vor fi diferite, deoarece și invitații mei sunt aleși unul și unul. Mai departe urmează să vedem cât de mult putem să intrăm în culisele vieții lor.Rubrica va fi săptămânală și va fi difuzată în fiecare joi, având la bază interviuri în exclusivitate cu vedetele, influencerii și persoanele publice din România, iar prima invitată este nimeni alta decât cunoscuta influencerita Sensy. Hai sa începem!: Bună, în general îmi place să răspund de la excelent în sus, iar astăzi este una dintre zilele acelea bune.Sunt pregătită, da și abia aștept!Ahh îmi este greu să răspund cu un singur moment, au fost super multe momente emoționante, la vremea lor. Unul a fost atunci când am primit o pisicuță cadou și cu siguranță cererea în căsătorie.Cred că am cam multe valori morale în viață, poate unele dintre ele m-au împiedicat să ajung mai sus decât sunt acum, nu suport falisitate, răzbunarea și trădarea.Medic veterinar.Cred în oameni și în schimbare, câteodată mă dezamăgesc așteptările pe care mi le fac despre anumiți oameni, sunt uneori superficială și nu-mi place să pierd timpul cu ceva ce nu-mi face plăcere, iar dacă vorbim de estetică, consider că am îmbunătățit cum am putut acest lucru și îmi place să cred că pot deveni cea mai bună versiune a mea.Consider că cine spune că nu are niciun regret minte puțin, sunt multe lucruri pe care le-aș schimba dacă aș da timpul înapoi, cel mai mult regret faptul că mi-am făcut tatuaje, tatuaje pe care acum încerc să le scot, procesul este de durata, costisitor și dureros și din păcate pielea nu va mai fi la fel niciodată.Momentele de doliu, clar! Bunica care m-a crescut, care m-a iubit mai presus de tot…datorită vârstei și maturizării am început să-mi apreciez mai mult părinții și pe toți pe care îi am alături, pentru că viață este atât de scurtă și mereu te ia prin surprindere.: Nu am o familie mare, atunci când eram copil nu-mi doream frați, dar acum mi-aș fi dorit mult să am. Mama este primul influencer din viața mea, am vorbit de multe ori pe blog despre cât de mult mi-a influențat viața și mi-o influențează în continuare, ea a rămas cel mai bun prieten al meu, ei îi spun tot! Iar tata este modelul meu de fidelitate, cât și cum ține cu casa, face tot pentru bunăstarea familiei. Iar soțul este confidentul meu, partenerul meu de viață, de afaceri, de distracție, este omul pe care mă bazez în momentele și deciziile importante pe care le iau în viață, dar și când vine vorba de ce poză trebuie să postez pe Instagram. 😊Lucruri? Era mai simplu să răspund la oameni. Consider că pot trăi și mă pot adapta în orice situație….să zicem telefonul, instagramul și cam atâta.Interesantă întrebare, nu m-am gândit niciodată…nu mi-aș trăda familia.Nu.Nu știu dacă e așa inedit. 😊 In mașină.Ai fost trădata în iubire?Da, obișnuiesc să cosmetizez adevărul atunci când el este dureros.Mi-ar fi plăcut să fiu poliglotă, consider că dacă aș fi avut această abilitate mi-aș fi îndeplinit apoi toate dorințele, dar dacă tot mai am încă două de ales, aș alege sănătate și tinerețe veșnică.