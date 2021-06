Interviu exclusiv: Diana intreaba, Simona Taranu raspunde

Dragilor, așa cum v-am obișnuit, astăzi este joi, deci avem rubrica „Diana întreabă, vedetele răspund.", chiar aici, pe ele.ro.Regulile sunt simple. Același întrebări, însă doar răspunsurile vor fi diferite, deoarece și invitații mei sunt aleși unul și unul. Mai departe urmează să vedem cât de mult putem să intrăm în culisele vieții lor.Astăzi o avem invitată pe Simona Țăranu prezintă știrile sportive la Digi Sport și Digi24. Este o persoană spontană, glumeață, dar cu principii foarte clare. Hai să începem!Multumesc, bine. Chiar traversez o perioadă bună, aglomerată, dar îmi place agitația. Mă bucur de evenimente, job-ul la Digi Sport, prieteni și proiecte. Savurez din plin reîntâlnirile cu cei dragi.Pentru asta sunt aici.Cred că cele mai mari emoții le-am avut când am intrat în direct pentru prima dată. 2 martie 2012 a fost ziua care mi-a schimbat viața. Emoții am avut și la cununia civilă, religioasă, dar cumva anticipam ceea ce va urma și au fost niște pași firești, așteptați.Nu suport minciuna și ipocrizia. De a încerca să fii altceva, altcineva. Acolo se ascund frustrări, neîmpliniri, o energie negativă groaznică pe care nu mi-o doresc în jur. Când am avut puțin, asta am arătat, când am crescut și m-am dezvoltat, cred că s-a văzut de la sine.Medic veterinar. Iubesc enorm animalele, dar nu știam ce implică această destinație finală.Faptul că am absorbit mult timp tot ceea ce era negativ în jur și nu reacționam. M-am închis mulți ani, am fost o adolescentă timidă și am mers pe principiul „capul plecat, sabia nu-l taie”. Nu a fost deloc așa și am resimțit asta din plin. Sănătatea mea a avut de suferit. Aveam impresia că dacă lupt pentru ceea ce îmi doresc, sunt vinovată pentru eșecul altora, în detrimentul victoriei mele. Nu am știut să mă bucur pentru tot ceea ce am primit de la Dumnezeu, pentru tot ceea ce am construit. Fac o tragedie din greșeli, dar nu mă bucur cu aceeași intensitate pentru reușite.Că nu ne-am căsătorit mai devreme și bunicul meu a murit cu 3 luni înainte de cununia religioasă. El ar fi trebuit să fie preotul care ne dă binecuvântarea.Fix cel pe care l-am precizat în răspunsul de mai sus. A fost cea mai neagră perioadă din viața mea. Nici acum nu înțeleg prea multe, dar timpul m-a ajutat să le accept așa cum s-au petrecut. Uneori trăim clipe de neînțeles.Totul. Motorul, baza piramidei, seva, energia, refugiul. Absolut totul. Am crescut într-o familie care m-a învățat cât de importante sunt principiile, demnitatea, verticalitatea. Nu mi s-a impus un anume drum în viață și am fost sprijinită în acțiunile și deciziile pe care le-am luat.Fără lucruri pot trăi. Ele îți aduc o bucurie temporară. Sunt efemere. Nu aș putea trăi fără familie, animale, călătorii.Cred în compensația divină. Ceea ce oferi, aia primești. Dacă nu mi-aș dori minciuni și ipocrizie, atunci îmi dau silința să fiu un om onest. Oriunde și cu oricine.Exclus. Sunt un om așezat, conservator și cu anumite principii „mai învechite”.Nu. Soțul meu este primul meu iubit și nu au existat relații paralele, aventuri. Nu ar mai exista o a doua șansă, dacă s-ar întâmpla. Amândoi suntem pe același principiu.Când eram copil, mințeam părinții și pentru asta am fost pedepsită aspru. Mereu mi se explica cât de mult doare o minciună. Înfrunți adevărul, oricât de dur ar fi.Îmi doresc sănătate pentru toți. Să nu mai existe atât de multă durere în jur și să empatizăm mai mult. Cred că ar fi o lume mai bună. Momentan sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am construit. Iar atunci când Dumnezeu consideră că merităm și a venit momentul să devenim părinți.