Interviu exclusiv: Diana intreaba, Stela Bizdu raspunde

Bună Diana! Mulțumesc, la fel de bine ca ultima dată când ne-am văzut! :)Hai că mă sperii! :)) Asta e o nouă provocare pentru mine... să vedem ce iese:)Sunt mai multe: când am spus da în fața ofițerului stării civile mi s-a pus un nod în gât în acel moment, deoarece îmi doream să fie și tatăl meu prezent, venirea pe lume a lui Ianis, și, cu toate că încă nu a sosit momentul, mă cuprind emoțiile gândindu-mă la nașterea fetiței noastre.Nu suport oamenii falși și prefer să îi ignor, nu au ce caută în viața mea. Nu mai sunt dispusă să fac compromisuri de niciun fel. Respectul față de ceilalți și corectitudinea sunt principalele valori care mi-au fost implementate de mică și nu aș renunța niciodată la ele. Țin mereu capul sus cu demnitate și nu las pe nimeni să mă schimbe, dar accept sfaturile oamenilor care mă determina să evoluez.Prințesa și doctorița ... nici una, nici cealaltă nu sunt, dar am fost tratată că pe o prințesa după accident și nu mi-a plăcut, mi se aduceau toate pe tavă, iar firea mea independența a suportat cu greu această perioada... deci clar nu mai vreau să fiu prințesa! Iar doctorița mă bucur că nu sunt deoarece nu suport să văd suferința în jurul meu, îmi place să ajut și să ridic oamenii dpdv moral, nu suport să văd sânge, nu-mi plac spitalele.Faptul că de multe ori din prea multă bunătate sunt considerată naivă și de multe ori las să se vadă asta, cu toate că realizez când sunt subestimată. Între timp, lucrurile s-au schimbat datorită instinctului meu foarte bun.Faptul că nu am apreciat ceea ce aveam, mai exact nu eram mulțumită de aspectul meu fizic. Acum sunt împăcată cu mine însămi și îmi doresc să fim sănătoși cu toții!Pierderea tatălui și accidentul care m-a lăsat fără un picior. Am crezut că totul s-a năruit atunci și că nu voi putea trece peste. Faptul că Dumnezeu mi-a dat pe altă parte, m-a făcut să privesc viața cu alți ochi și să o prețuiesc în continuare.Familia mea este cel mai frumos dar pe care l-am primit. Este locul în care mă simt ocrotită și am parte de iubire, îngrijire și atenție și același lucru îl fac și eu la rândul meu. Sunt norocoasă că am crescut într-o casă plină de armonie și așa am învățat că familia este izvor de protecție, bunătate și unitate. De aici pornesc toate.Lucruri...proteza de gamba, telefonul și cardul.Cred că am făcut totul.Nu.In parcare la IKEA... cu soțul, clar😁Da.Am ambalat frumos adevărul în minciună pentru a nu face rău persoanei respective, dar cred că se iartă atâta timp cât este adevărul spus pe jumătate :)Să mă revăd din nou pe 2 picioare cu ajutorul unui transplant de picior și să nu existe alte repercursiuni; să îmbătrânesc frumos alături de soțul meu ca să ne putem vedea copiii căsătoriți și nepoții crescând; să am o casă destul de încăpătoare în care să îi pot invita pe toți cei dragi.