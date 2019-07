Ioana Blaj, marturii din Halkidiki: "Am avut senzatia ca traiesc un film horror"

„Aseară stăteam liniştiţi la o tavernă în port, mâncam aperitivele, când a venit venit furtuna, un vânt foarte puternic (120 km/h) şiAm nimerit în bucătaria unui restaurant. Toată lumea era în panică.Pentru câteva minute nu l-am găsit pe Ducu, care era cu Tudor. Într-un final, ne-am întâlnit. Tremuram din toate încheieturile, abia mă ţineam pe picioare. Filip urla cât putea de tare de teamă, alături de alţi copii pe care îi încercau aceleaşi emoţii. A durat totul cam 15-20 min. Când s-a oprit, l-am pus pe Tudor în cărucior, pe Filip în spatele lui Ducu şi am început să fugim până la hotel (cam 10 minute de mers pe jos).Când am ajuns în hotel, am constatat că nu merg lifturile şi trebuie să urcăm 5 etaje cu căruciorul şi copiii. În cameră era apa peste tot... Am avut senzaţia că trăiesc un film horror care nu se mai termină. Bine că suntem sănătoşi şi am scăpat cu bine”, a povestit Ioana Blaj.