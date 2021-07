Ioana Ginghina a dat marea veste. Surpriza uriasa. Nimeni nu se astepta sa faca acest anunt

Ioana Ginghina traieste momente fantastice. A trecut peste despartirea de Alexandru Papadopol, iar de aproape un an traieste o frumoasa si discreta poveste de dragoste cu Cristi Pitulice. Acum, va mai avea loc un eveniment foarte important in viata actrite. Ioana a dat marea veste. Toata lumea a ramas uimita ca a luat aceasta decizie atat de repede.Actrita a anuntat ca se va casatori cu iubitul sau, iar evenimentul va avea loc chiar anul acesta. Cei doi au precizat că își doresc o nuntă restrânsă, cu puțini invitați.„Cristi nu-și dorește o nuntă mare şi mă bucur. Poate prin septembrie o să facem nunta… Dar deocamdată ne facem planuri de vacanţă. Mergem în Spania, apoi în Grecia. E prima nuntă la care nu mă gândesc la formă, ci la fond. O să fie o nuntă cu câţiva prieteni în jurul nostru, cu familia şi cam atât.”, a spus îndrăgita actriță, citată de okmagazine.ro.Pe langa dragostea care ii leaga, Ioana si iubitul sau au facut si o afacere impreuna.„Nici nu mă gândesc la nuntă efectiv. Noi am făcut deja nişte investiţii importante împreună, am cumpărat pământul din jurul casei în care locuiesc. Eu cu Alexandru aveam o parte de teren şi cealaltă parte era a foştilor mei socri, iar la partaj cumpărasem partea lui Alexandru şi acum am cumpărat cu Cristi partea foştilor socri. Mi se pare mai important actul acesta decât cel de căsătorie, pentru că vrem să construim ceva împreună.Asta mi-a plăcut la Cristi – că a fost alături de mine de la început. În primul rând e un alt fel de iubire, cea de la 40 de ani, când sunt mult mai matură şi apreciez lucrurile pe care le face el pentru mine, că-mi iubeşte copilul, că mă ajută mult cu Ruxi.”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.