Ioana Ginghina a mai divortat o data. Cine este fostul sau sot

“Da, așa e, divorțul a fost intens, m-a zdruncinat rău și am trecut prin umilințe greu de imaginat, dar cum pot arata că mi-am învățat lecția, decât printr-o altă căsătorie? Chiar dacă am eșuat de două ori nu înseamnă că nu voi reuși a treia oară. Poate că atunci voi întâlni marea dragoste și atunci va fi până la adânci bătrâneți”, a scris Ginghină pe blogul ei, după ce Papadopol a fost fotografiat sărutându-se cu actriţa Adriana Titieni.Inainte de casnicia cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghina a mai fost casatorita. Ea a divortat in 2004, cand avea 27 de ani, de actorul Daniel Tudorica, cunoscut ca asistentul lui Pepe. În presa vremii s-a speculat că Daniel Tudorică a divorţat de Ioana pentru că el şi-ar fi dorit un copil, dar în acea perioadă Ioana, aflată în ascensiune, a preferat să se concentreze pe cariera de artistă de telenovele. În 2008, la un an dupa ce s-a măritat cu Papadopol, Ginghină a născut o fetiţă.