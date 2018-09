Ioana Ginghina a slabit 10 kilograme intr-o luna! Cum a reusit

De curand insa, actrita si-a recapatat silueta de adolescenta, reusind sa slabeasca 10 kilograme intr-o luna. Pentru a slabi, vedeta a renuntat la un program strict si a facut doar un pariu cu ea. Timp de o luna a renuntat complet la dulciuri si paine."Nu am mai mancat dulciuri si paine. Pot sa zic ca paste am mai consumat. Am reusit sa slabesc 10 kilograme intr-o luna si jumatate. Mi s-a parut un pic cam brusc. Alexandru ( n.r. actorul Alexandru Papadopol, sotul vedetei) m-a vazut zilnic si lui nu i s-a parut nimic in neregula, dar eu am fost nevoita sa-mi schimb garderoba. Nu imi mai este nimic bun. Am doua masuri in minus acum la haine", a povestit Ioana Ginghina in cadrul unei emisiuni televizate, potrivit click.ro.