Ioana Ginghina, despre momentul in care a decis sa divorteze. Actrita a dezvaluit adevarul

Actrita crede ca fisura dintre ei a aparut atunci cand a venit pe lume fiica cuplului, Ruxandra."Atunci cand devii mama, pe primul loc este copilul si apoi restul. Insa cred ca omul de langa tine ar trebui sa inteleaga asta. Poate ca trebuia mai multa comunicare," a spus Ioana Ginghina pentru VIVA!.Vedeta a recunoscut ca a avut nevoie de ajutorul specialistului si a mers la psiholog pentru a reusi sa treaca peste depresia in care se adancise, peste atacurile de panica si peste insomnii."Vreau ca femeile sa stie ca e normal sa ai aceste emotii, e normal sa simti frica, e normal sa cazi, atata timp cat vrei sa te ridici. Da, nu eram bine! Nu mai mancam, nu mai dormeam, nu mai conta cine sunt. Voiam cu disperare sa gasesc o solutie ca sa rezolv problema. Aveam cumva senzatia ca la mine este cheia si ca pot sa o rezolv si pe asta. Atunci au intervenit depresia, insomniile si atacurile de panica. Apogeul a fost cand m-am trezit atat de singura de ziua mea. Cu niste bani in mana sa-mi iau un cadou si atat, nicio imbratisare, nicio atentie nimic. Am simtit atunci ca un gol imens, ca si cum as cadea intr-o prapastie. Si marea problema era ca nu ma mai interesa sa ma salvez. Atunci insa, s-a trezit mama din mine, caci asta a fost colacul meu de salvare. Am zis ca trebuie sa fiu puternica pentru Ruxandra. Trebuie sa ma ridic, sa ma scutur si sa merg mai departe! Asa ca mi-am facut cadou de ziua mea o programare la psiholog," a mai marturist Ioana Ginghina.