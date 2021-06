Ioana Ginghina, prima aparitie alaturi de noul iubit. Cum arata barbatul care i-a luat locul lui Alexandru Papadopol

Este primul eveniment la care participa iubitul Ioanei Ginghina, insa nu vrea sa faca din asta un obicei, pentru ca nu ii place sa apara in public."Cristi nu vrea să apară mai mult decât este cazul, dar asta nu înseamnă că nu vrea să meargă cu mine la evenimente de genul asta", ne-a spus Ioana, care parcă radia de fericire.Ocupată cu proiectele de la teatru, dar și cu filmările pentru serialul "Adela" de la Antena 1, Ioana se gândește deja la vacanță. "Vine vara și ne pregătim de vacanță, acum facem traseele. Vom merge în Spania o săptămână și două în Grecia, să ne relaxăm", ne-a mai spus Ioana care apoi a fugit împreună cu iubitul și fiica să vadă filmul.

Cine va mosteni averea de 30 de milioane a lui Cristian Tantareanu. Ce a scris in testament

