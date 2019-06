In ultima perioada, Ion Iliescu a tot avut probleme medicale, fiind internat de mai multe ori. In luna aprilie a fost operat pentru a-i fi extrad lichidul pericardic, insa problemele au tot continuat. Fostul șef de stat a fost operat de două ori pe inimă în trecut, pentru a-i fi montate stenturi, iar una dintre intervenții a avut loc la Paris.

