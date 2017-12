Sotia lui Ion Iliescu a confirmat, pentru wowbiz.ro, ca intr-adevar acesta are probleme de sanatate. Chiar si asa, Ion Iliescu isi face anual analize, iar medicii spun ca starea sa de sanatate este buna.Fostul presedinte a avut o interventie la inima in 2007, iar in urma cu 5 ani s-a operat la Paris.