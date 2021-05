Ion Tiriac, mesaj dur pentru persoanele care nu vor sa se vaccineze

Inca de la inceputul pandemiei Ion Tiriac a sustinut campania de vaccinare a statului si i-a indemnat pe romani sa se imunizeze. El a declarat ca, dacă ar avea putere, ar da o lege prin care ar obliga toți cetățenii țării să-și administreze serul pentru că responsabilitatea este a tuturor.„Daca ai lepra, nu te lasa nimeni sa umbli pe strada! E exact ca si cum ai avea o arma ascunsa cu care omori pe cineva.” „Eu as da o lege prin care i-as obliga pe toti sa faca vaccinul. Foarte simplu! Nu refuzi, n-ai cum! Daca refuzi dumitale sa-ti faci vaccinul nu e doar treaba ta, e si treaba mea, ca-mi dai mie pandemia.E o chemare si o datorie a fiecarui cetatean, in special ca e gratis. Toate treburile astea cu libertatea…pai du-te in jungla, inchide-te undeva unde ai libertate, dar nu-mi da mie o boala care poate sa ma duca”, a mai declarat Ion Tiriac.Ion Tiriac a fost infectat cu noul coronavirus si a povestit cum a fost experienta sa cu aceasta boala.„Eu am avut-o fara sa stiu (n.r – boala). Dupa ce am descoperit-o, n-am avut nici 0,05% simptome. Avand in vedere ca imi venise randul la vaccin, avand varsta, l-am facut imediat. Mi se spune ca sapte, opt, noua luni nu pot s-o iau, nu pot s-o dau la nimeni. Ar fi trebuit sa se faca un pasaport european, daca tot fac teste la fiecare saptamana ca sa plec intr-un loc sau sa plec in altul, ca eu trebuie sa voiajez. Nu pot sa stau fix aici. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. „