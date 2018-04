Ionela Prodan a mai fost in coma o luna si jumatate

Atunci, artista a fost in coma in urma unui accident rutier. A stat in coma o luna si jumatate .„A fost pentru cei de lângă mine, foarte dureros. În urma unui accident de mașină, am ajuns la urgență cu tensiunea 2. Eram foarte tânără, aveam 24 de ani, eram descompusă ca fizic. Am stat în comă o lună jumate. Sunt un om readus la viață de Iisus Hristos. Pentru mine în acea comă am avut nevoie de 3 kilograme de sânge.”, a declarat Ionela Prodan.Dezvăluirile pe care le-a făcut doamna muzicii românești despre perioada în care a stat în comă i-a șocat pe toți. Ea l-a văzut pe Iisus Hristos.„Nici un cuvânt nu mi-a spus, nu a vorbit deloc cu mine. M-a prins de spate, m-a luat și m-a așezat lângă un pom. Eu l-am recunoscut. Era o pădure, și o cărăruță, iar pe cărăruța aia venea Anamaria în piciorușe, pe atunci ea avea două luni, în ziua aia aveam botezul ei.”, a declarat Ionela Prodan.Ce este cel mai șocant este faptul că artista când s-a trezit din comă, i-a spus pe nume celeilalte femei din aceeași rezervă.