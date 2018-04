Ionela Prodan, in coma hepatica. Artista este tinuta in viata doar de aparate

Se pare ca starea de sanatate a artistei s-a agravat si a intrat in coma hepatica de ieri, scrie evz.ro. Toata familia este alaturi de Ionela Prodan, iar fiica sa Anca urmeaza sa ajunga in tara. Anamaria plânge neîncetat și a avut nevoie de calmante.Se pare ca medicii nu mai au ce sa faca, desi au incercat tot ce este posibil in cazul artistei.