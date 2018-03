Ionela Prodan, in stare grava

Potrivit ciao.ro, mama Aneimaria Prodan ar avea grave probleme de sanatate. Starea artistei s-ar fi inrautatit in ultimele zile.Artista are probleme grave la pancreas si la ficat. In ultimele luni, mama Anamariei Prodan a fost internata de mai multe ori in spital. Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize. Diagnosticul nu este unul bun.Conform surselor Ciao.ro din cadrul institutiei in care Ionela Prodan se afla, medicii au sfatuit familia sa se astepte la ce e mai rau. Starea de sanatate a femeii s-a deteriorat grav in ultimele zile si boala pe care o are o macina. S-a extins… Si tratamentul nu mai da randament in cazul ei.