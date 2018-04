Ionela Prodan nu stia ca este grav bolnava. Fetele ei i-au ascuns adevarul despre boala de care suferea

Artista se simtea rau de cateva luni, insa nu a banuit nicio clipa ca ar avea ceva grav. Anamaria si Anca, fetele artistei, nu au vrut sa ii spuna ca are o boala incurabila si i-au ascuns acest lucru pana in clipa in care s-a stins.Artista banuia ca are ceva, deoarece vedea ca analizele nu ii ies prea bune, insa nu stia ca are cancer. Tocmai din aceasta cauza, Anamaria le-a interzis medicilor sa vorbeasca public despre starea vedetei si boala de care suferea.Născută în Dolj, cariera Ionelei Prodan a început în 1970 când a primit marele premiu al festivalului Maria Tănase. A cântat mult timp în duet cu un alt mare rapsod popular: Ion Dolănescu.În perioada 2001 - 2004, a coordonat, în cadrul Ministerului Culturii, promovarea culturii tradiţionale, iar în 2013 a fost numită reprezentant special pentru românii din diaspora.