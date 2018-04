Ionela Prodan va fi inmormantata in costum popular!

Artista suferea de cancer pancreatic. Desi au incercat tot felul de tratamente, medicii nu au mai putut face nimic pentru celebra artista, care de cateva zile era conectata la aparate. Elena Merisoreanu, una dintre cele mai bune prietene ale Ionelei Prodan, a marturisit ca artista va fi inmormantat in costum popular, pe care l-a purtat cu mandrie toata viata."Sunt distrusa! Am auzit ca a murit Ionela Prodan si nu am crezut. Am vorbit cu Anamaria si mi-a confirmat. Eu am vazut-o in viata acum trei saptamani, am fost la ea. O sa merg cu Anamaria sa cautam costumul popular sa o imbracam. Maine va fi depusa la Bellu. Nu-mi vine sa cred! Ma doare sufletul, nu mai pot sa vorbesc...Am atatea amintiri cu ea, am ultimul ei CD pe care mi l-a dat. Am fost apropiata de ea. Dumnezeu sa o ierte!", ne-a declarat cantareata de muzica populara Elena Merisoreanu.Cei care vor să-şi ia rămas bun de la Ionela Prodan pot merge marți la capela cimitirulul Bellu, unde va fi depus trupul neînsufleţit al artistei.