Ionut Dolanescu are coronavirus

„Stam cuminti in casa de 5 zile, respectam legislatia. Si eu am facut parte dintre sceptici, dar iata ca virusul exista, trebuie tratat cu seriozitate, trebuie sa ne protejam si e mai bine sa nu luam. Eu am noroc ca am o forma usoara, nu am avut febra, sotia mea si-a pierdut gustul si mirosul”, a declarat Ionut Dolanescu la Antena 3.Ionut Dolanescu si sotia vor ramane la izolare timp de 14 la izolare.„Noi, astazi, ar fi trebuit sa fim in SUA, sa luam urnele cu asalt si sa votam in calitate de cetateni americani. Nu aveam simptome, doar ca am simtit nevoia sa fac acest gest, stiind ca plec peste hotare. in seara zilei de vineri am fost sunat de la spital, mi s-a spus ca suntem pozitivi”, a mai spus artistul.„Trebuia sa si lansez, zilele urmatoare, un nou album, dar nu se mai poate intampla. Stam in carantina 14 zile pentru ca vineri am fost testati pozitiv”, a incheiat artistul.