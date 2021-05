Irina Loghin, 82 de ani, a dezvaluit secretul longevitatii. A renuntat la un aliment acum 50 de ani

Nu s-a abatut niciodata de la obiceiurile sale si le respecta cu sfintenie de ani buni. Ea a marturisit ca a renuntat la un aliment in urma cu 50 de ani si face miscare fizica zilnic o ora si jumatate sau doua.„Nu mănânc carne de 50 de ani. Mă simt foarte bine cu alimentaţia pe care o folosesc, e şi aş dori să învăţaţi să mâncaţi aşa cum trebuie. Astea sunt încercate pe mine. Mie carnea nu mi-a plăcut niciodată, nici de copil. Regimul alimentar a contat foarte mult şi mişcarea. nu pot să spun că la 82 de ani ai mei, fac pe smeul şi zbor, câteodată mă mai trezesc ca funia în sac. E lege, în fiecare zi fac mişcare. Am orele când ies: o oră jumătate-două„, a povestit Irina Loghin De asemenea, in fiecare dimineata, cantareata de muzica populara bea un pahar cu catina.„Că e ploaie, că e ger, că e caniculă. Rar mănânc peşte. Mănânc foarte multe seminţe. Dimineaţa, îmi beau cătina, un pahar de cătină pe care o zdrobesc în maşină pe stomacul gol, dacă nu lămâie. Cum începe leurda de primăvara, mergeţi la leurdă, dar fluidizează sângele, o salată de leurdă cu lămâie şi puţin ulei de măsline, laşi orice„, a continuat Irina Loghin