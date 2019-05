Irina Loghin a suferit un accident vascular

„Accidentul vascular vine hoțește. Eram după o noapte pierdută, foarte stresată. Nu prea îți dai seama de pericol. Am simțit un disconfort foarte mare, o amețeală puternică și am luat legătura prima dată cu medicul de familie. Apoi cu medicul cardiolog care mă tratează de 20 de ani și cu psihiatrul.Mi s-a spus «Mergeți de urgență la neurolog, că nu e de noi». Am ajuns la domnul doctor Dan Mitrea, unde am făcut toate investigațiile și am primit un tratament. La o săptămână s-a văzut efectul. Recomandarea e ca fiecare persoană să știe să își facă analizele din șase în șase luni.Simptomele mele nu știu dacă au indicat un accident vascular, dar, totuși, poate ceva în apropiere, căci am o vârstă și eu. Au ei probleme tinerii, dar eu! Medicul a știut să pună degetul unde trebuie”, a povestit Irina Loghin.Problemele de sănătate ale cântăreței au apărut cam în perioada când fiul său a suferit un accident rutier în străinătate.Ciprian, fiul Irinei Loghin a suferit un accident rutier destul de grav în Austria. Bărbatul a ajuns de urgență la un spital din Austria, unde medicii au fost nevoiți să-l opereze la picioare. Operația a fost o reușită, însă Ciprian mărturisea, imediat după accident că trebuie să învețe din nou să meargă.