Irina Loghin, primele dezvaluiri dupa ce a fost confirmata pozitiv cu coronavirus

Cântăreaţa de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 81 de ani, le-a transmis un mesaj fanilor ei, după ce a fost confirmată cu COVID-19. Artista a asigurat că se simte bine şi le-a mulţumit celor care au fost alături de ea.Artista Irina Loghin, soţul şi fiul ei au contractat virusul SARS-CoV-2, potrivit ştirileprotv.ro. Cei trei se află internaţi la Matei Balş. „Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut niciun simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli“, a scris Irina Loghin pe pagina sa de Facebook.„Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile. Am primit sute de telefoane, mii de mesaje pe pagina de Facebook. După cum spune una din melodiile mele, Câte flori mi-aţi dat voi mie/Nu pot creşte pe câmpie, tot aşa, nu vă pot mulţumi eu fiecăruia în parte pentru gândurile bune, pentru fiecare încurajare şi urare de sănătate, Dar câte zile oi avea/Vă dau flori cu gura mea!. Vă mulţumesc tuturor pentru că mă preţuiţi, pentru că mi-aţi dovedit încă o dată că îmi sunteţi alături atât la bine, dar mai ales la greu! În încheiere, atât vă pot spune: «Eu sunt tot Irina voastră/ Iar voi... tot ce am mai bun!»“, a transmis interpreta.Soțul, Ion Cernea, precum și fiul cântăreței, Ciprian Cernea, sunt, la rândul lor, în spital. Potrivit unor surse, doar în cazul lui Ion Cernea, în vârstă de 84 de ani, ar exista simptome. Irina Loghin, care are 81 de ani, crede că a luat virusul după întoarcerea celor doi de la mare.