Irina Rimes a parasit Romania pentru noul iubit. Cine este barbatul care a cucerit-o

Irina s-a mutat in Franta alaturi de noul iubit, David Goldcher. El a apărut ca interpret în mai multe videoclipuri și se pare că este foarte îndrăgostit de faimoasa brunetă. Cei doi au închiriat un apartament și au semnat cu o nouă casă de discuri.Vedeta le-a arătat fanilor ei pe conturile de socializare cum arată noua locuință în care va sta alături de David. Artista a precizat că locuiesc într-un apartament închiriat și nici nu intenționează să achiziționeze unul cât timp este pandemie."După multe căutări, am găsit apartamentul visurilor noastre. Arată așa! Are o grădină foarte drăguță. Vă țin la curent unde pun patul. Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie“, a spus solista, într-un Instastory, pe contul ei de Instagram.