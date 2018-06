Irinel Columbeanu are iubita cu 40 de ani mai tanara. Ce parere au parintii tinerei

Chiar daca intre cei doi este o diferenta de 40 de ani, cei doi sustin ca se iubesc si ca au o relatie de dragoste frumoasa si normala. La fel ca Monica Gabor, fosta sotie a lui Irinel Columbeanu, Oana s-a nascut si a crescut in Bacau.Intr-un interviu recent pentru Kanal D, Irinel Columbeanu au povestit totul despre povestea lor de dragoste. Omul de afaceri a intalnit-o pe Oana la o prezentare de moda, unde bruneta defilat pe podium. Imediat dupa parada, Irinel a a cautat-o pe Facebook si asa a pornit idila lor."E o relatie de iubire, bineinteles! E o poveste simpla, nu e foarte complicata", a spus Oana la Kanal D. Legat de ce cred parintii ei despre faptul ca este iubita lui Irinel Columbeanu, bruneta sustine ca nu au nimic impotriva: "Nu vad o problema in legatura cu diferenta de varsta. Prietenii au spus ca este decizia mea orice as face. Nu am avut multe pareri. Nu vad o problema in asta (varsta - n.r.). Tata a spus ca este alegerea mea, mama la fel".Irinel Columbeanu a dezvaluit ca nu a fost la Bacau sa-i cunosca parintii iubitei lui, desi Oana a recunoscut ca l-a invitat: "Nu m-am dus niciodata la Bacau! Dumnezeu stie cum de sunt si Oana, si Monica tot din Bacau. Eu nu m-am dus niciodata la Bacau!"