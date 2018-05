Irinel Columbeanu are o noua iubita. Seamana izbitor cu Monica Gabor

Tanara este inalta, slaba, cu parul lung si are aceleasi trasaturi cu cele ale fostei doamne Columbeanu. Cei doi au fost zariti la un restaurant de lux din Capitala, unde au petrecut mai bine de trei ore. Irinel si noua lui cucerire au fost foarte tandri si s-au sarutat pasional sub privirile tuturor. Intrebat despre noua partenera insa, Irinel Columbeanu a fost foarte retinut in declaratii.Irinel Columbeanu a fostcu Monica Gabor, alături de care are o fetiță, pe Irina. Cei doi au divorțat în anul 2011.