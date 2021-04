Irinel Columbeanu: "Monica a avut toate motivele sa divorteze de mine"

La aproape 10 ani de la divortul de Monica Gabor, omul de afaceri Irinel Columbeanu a recunoscut care a fost motivul separarii de fostul model.Irinel a recunoscut ca a inselat-o pe Monica si ca despartirea s-a produs din cauza infidelitatilor comise de el in timpul casniciei. Afaceristul a recunoscut ca Monica a aflat de mai multe ori ca a fost inselata si, in plus, isi dorea sa devina cat mai repede o femeie libera ca sa ajunga celebra la Hollywood.„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!", a declarat omul de afaceri la un post TV.A pierdut toata avereaIrinel Columbeanu, care in urma cu cativa ani era unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Romania, cu o avere estimata la 120 de milioane de euro, a ajuns astazi sa locuiasca cu chirie si sa conduca o masina second hand. In plus, a ramas singur in Romania, dupa ce fiica sa Irina a dorit sa plece la mama sa in America.„Plecarea Irinei este încununarea modului meu de a gândi. Trebuie să-i permiți și să o ajuți să-și împlinească viața cât mai frumos. Nu imposibilitatea de a-i plăti școlarizarea m-a determinat să fiu de acord ca ea să-și completeze educația în altă țară, ci tocmai constatarea că acest lucru este necesar pentru a se adapta acestei lumi.Ea acolo trebuie să învețe sa se adapteze acestei noi lumi. Sunt într-o comunicare mai mult virtuală cu ea. Așa este un lucru mai puțin greu de suportat, dar nu trebuie să o considerăm o dramă”, declara Irinel Columbeanu, acum ceva timp, la Kanal D.Întrebat cum a reușit să piardă 150 de milioane de euro, Irinel Columbeanu a răspus:„Da, practic, deciziile au fost greșite în locurile de desfășurare a afacerilor. Domeniul era foarte nou. Climatul ce înconjura această afacere, cea cu ciment, a devenit neprielnic”.