Israela era asteptata de fostul sot in Spania! Cei doi se impacasera si urmau sa se mute impreuna

Se pare ca una dintre conditiile puse de Israela a fost acela ca Liviu sa urmeze un program de dezalcoolizare. Liviu a ajuns astfel la Bacau, la centrul Oxigen, condus de parintele Burlacu, un om in care Israela avea incredere totala.Liviu s-a externat in decembrie si a plecat imediat la Alicante. El urma sa o astepte acolo si pe Israela, care intentiona sa-si vanda toate proprietatile si sa se mute in in Spania. Motivul: problemele respiratorii. Israela suferea de aproape 20 de ani de astm, iar plamanii ei functionau la o capacitate de 50%. Asa a aparut varianta Spania: clima din Alicante era mult mai prietenoasa pentru problemele de sanatate ale Israelei.Liviu avea misiunea sa-si gaseasca un job si o casa pe care Israela sa o achizitioneze dupa ce vindea proprietatile din Romania. Femeia voia sa lichideze tot si sa plece, insa nu a mai avut timp sa faca acest lucru. Ea a fost gasita moarta, la sfarsitul saptamanii trecute, in apartamentul ei din Bucuresti. Motivul mortii a fost o hemoragie interna provocata, se pare, de inelul gastric pe care il avea de cativa ani.