Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric. Concluziile medicilor legisti

Israela a fost gasita moarta in baie, dezbracata. Desi initial s-a spus ca a murit in urma unui accident vascular, rezultatele autopsiei au scos lai iveala adevaratele cauze ale mortii femeii de afaceri.Potrivit autopsiei, Israela a murit in urma unei hemoragii digestive. Inelul gastric pe care il avea s-a rupt si a provocat aceasta tragedie. Se pare ca fosta balerina nu a respectat indicaţiile primite de la medici dupa montarea inelului gastric.Israela Vodovoz a avut 150 de kg! In trecut, femeia de afaceri a avut probleme cu greutatea. Pentru ea a fost o perioada grea care i-a dat batai de cap. In urma cu 15 ani, vedeta a fost obeza. A avut 150 de kg si a fost la un pas de a isi lua viata. Era trista, depresiva si complet nemultumita. Ca sa scape de probleme, Israela Vodovoz a decis sa se opereze. Si-a micsorat stomacul pentru a slabi rapid. Aceasta procedura medicala i-a si adus sfarsitul.Medicii legisti sustin ca inelul gastric montat in 1999 s-a rupt si a provocat o hemoragie interna. In tinerete, afacerista a fost manechin, dansatoare si coregraf de salsa. Dar s-a ingrasat pana cand a ajuns sa sufere de obezitate morbida, informeaza Click.