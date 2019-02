Iubita lui Liviu Dragnea, internata intr-o clinica privata. Care este starea Irinei Tanase

Cantaretul Leo Iorga, in varsta de 54 de ani, se lupta de 8 ani cu o boala incurabila: cancer la plamani. Desi credea ca in sfarsit a invins boala, cancerul a recidivat. Acum, Leo Iorga este in stare grava si a ajuns in scaun cu rotile, deoarece nu se mai poate tine pe picioare. Artistul are