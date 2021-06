Iubita lui Pepe are preturi uriase la machiaj. Cat costa sa iti faci un make up la Yasmine

Se numeste Yasmine Ody si este o cunoscuta make up artista din Capitala. Tanara se poate plange deloc la capitolul venituri, caci suma pe care o cere pentru un machiaj este una substantiala.Yasmine cere 100 de euro pe o sedinta de machiaj, dar se pare ca cele mai multe dintre clientele sale sunt tare multumite de serviciile prestate de vedeta. Yasmine si Pepe au o relatie de cateva luni. Au incercat sa isi tina ascunsa povestea de dragoste, insa, pana la urma, au recunoscut ca se iubesc. Yasmine nu a facut insa nicio declaratie oficiala in acest sens.„Nu vreau sa dau momentan nicio declaratie pentru ca suntem foarte la inceput. Daca vorbesc acum, m-as grabi. Nu e niciun secret si nu ascund ca as fi cu Yasmine, mai ales ca am pus acele filmulete cu noi pe Stories Instagram. Daca as spune vorbi acum ca am o relatie, si peste doua luni nu vom mai fi impreuna… Intelegeti de ce nu vreau sa vorbesc”, a declarat artistul pentru click.ro.