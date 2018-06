Iubitul Biancai Dragusanu, mesaj dur: "As prefera sa ies cu boschetarii"

Aş prefera să ies cu boschetarii, decât cu copiii răsfățați și bogați care cheltuie mii în cluburi. Au povești mai interesante de spus. Indiferent de cât de mult succes am în viață, nu îmi voi educa niciodată copiii știind că sunt bogați”, a scris Tristan Tate pe Facebook, în limba engleză.Tristan Tate a venit in Romania in urma cu cativa ani. El a facut bani din sport si agricultura, dupa cum sustine. Gurile rele sustin insa ca Tristan detine un studio de videochat in America si de aici ar proveni milioanele de euro cu care se lauda.