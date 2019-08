Iubitul cantaretei Oana Radu este pe moarte dupa ce a fost incendiat

Cantareata Oana Radu trece prin momente teribile. Iubitul sau a fost incendiat de catre un barbat cu probleme psihice. Acesta din urma ar fi aruncat benzina pe iubitul artistei si i-a dat foc.Tanarul a ajuns in stare grava la spital cu arsuri pe mai bine de 75% din suprafata corpului. In acest moment se afla in coma indusa, iar medicii nu ii dau mari sanse de supravietuire."Era nebunul cartierului. Spunea că este Satana. Prietenul meu l-a ajutat mereu, a fost în casă la mama iubitului meu, a mâncat acolo. I-a dat cu o sticlă cu benzină în cap, a explodat şi a luat foc. În dimineaţa aceea s-au întâlnit şi i-a zis, ce faci, mă, te-ai făcut bucureştean? Dar el este un om pe care îl ştii că este nebun şi nu iei în seamă ce zice. Mi-e foarte rău. L-a transferat la Craiova întâi şi apoi cu un elicopter la Bucureşti. Sunt într-o situaţie disperată. Ştiu că dacă ar fi fost aici mi-ar fi spus să lupt", a spus Oana Radu.Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire pe care tânărul le are. În plus, aceştia ar fi fost nevoiti să-i amputeze unul dintre membrele inferioare din cauza arsurilor mult prea grave."Acum este în comă indusă, pentru că rănile i-ar face rău dacă ar fi treaz. Este între viaţă şi moarte. Încă nu ştim ce se va întâmpla, medicii sunt foarte rezervaţi. Medicii nu vor să ne dea speranţe şi nici nu vor să ne sperie. Sperăm să fie bine. Nu se poate să-l văd. El are imunitate zero, cu arsuri pe 75 % din corp şi este izolat şi protejat de mediul înconjurător", a spus artista.