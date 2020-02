Iubitul Danielei Crudu, primele declaratii

a declarat Ana, sora fostei asistente TV. Daniela Crudu a fost batuta crunt de iubitul sau croat, iar in urma loviturilor a ramas desfigurata. Ea are mai multe vanatai la nivelul fetei.Acum, Daniela Crudu se afla acasa, unde este ingrijita de tatal sau si de sora. Vedeta este extrem de speriată și nu mai vrea să audă sub nicio formă de croat.Sego Dubravko are afaceri imobiliare în majoritatea stațiunilor din Croația. Mai exact, deține un hotel de 4 stele în stațiunea Tisno, dar și apartamente pe care le închiriază în regim hotelier în stațiunile Dubrovnik, Hvar, Split. Averea omului de afaceri se ridică la peste 6 milioane de euro, scrie Romania TV.

