Iubitul Elenei Udrea, prima reactie dupa vestea condamnarii la inchisoare

In acest moment Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde a primit statut de refugiat politic. Elena Udrea a plecat in Costa Rica la jumatatea lunii februarie, cand a anuntat ca este insarcinata. Vestea este cu atat mai dureroase pentru aceasta, deoarece nu se poate bucura nici macar de sustinerea iubitului ei, Adrian Alexandrov, care se afla momentan in Bucuresti.Vestea a cazut ca un trasnet si pentru el si, desi ii vine greu sa-si gaseasca vorbele, in aceasta situatie dificila, a acceptat sa dea o declaratie:"Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum… Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente", a declarat Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, pentru viva.ro.

