Iulia Vantur s-a despartit de Salman Khan

Iulia Vantur a decis sa se intoarca in Romania, dupa o perioada destul de lunga in care a stat in India. In presa se zvoneste ca blondina s-a despartit de actor, deoarece nu mai poarta inelul pe care l-a primit de la el. Asta dupa ce a tinut sa-si arate bijuteria intr-o multime de imagini sugestive.Pe de alta parte, se pare ca si actorul indian isi asuma despartirea. Sustine, intr-o declaratie data presei locale, ca nu este cel mai bun iubit si poate ca acest lucru indeparteaza femeile. "Nu sunt cel mai drăguţ bărbat atunci când vine vorba despre relaţii. Da, am avut numai relatii serioase, dar nu am fost atât de bun în ele", a declarat Salman Khan intr-un interviu.