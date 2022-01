Iulia Vantur, umilita crunt in presa din India. Ce s-a intamplat la ziua de nastere a lui Salman Khan

Zilele trecute, Salman Khan si-a sarbatorit ziua de nastere, iar cu aceasta ocazie Iulia Vantur a intrat in atentia presei din India si a fost ironizata de jurnalisti pentru ca nu a prins primul rând la tăierea tortului de ziua iubitului ei.„Salman Khan taie un tort imens de ziua lui. Voi o puteți vedea pe Iulia Vântur?”, „Iulia Vântur și-a făcut apariția la tăierea tortului lui Salman Khan. Nu clipiți dacă vreți să o vedeți”, sunt doar câteva din titlurile articolelor realizate de presa din India.Salman Khan a avut si el o reactie dupa aparitia acestor articole in presa din India.„Oamenii știu foarte bine că asta este o prostie. Nu știu de ce acei oameni de pe internet au postat asta. Și nu știu despre cine e vorba. Frate, toată lumea știe. Nu sunt căsătorit. Nu am o soție. Locuiesc într-un apartament din India, unde am stat în ultimii 9 ani. Nu voi răspunde acestei persoane. Întreaga Indie știe unde locuiesc. Această persoană chiar crede că voi da un răspuns respectuos? Frate, nu am soție”, a explicat Salman Khan, conform informațiilor transmise de zeenews.india.com