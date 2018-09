Julia Roberts, grav bolnava

Potrivit presei internationale, actrita sufera de trombocitopenie, o maladie ale cărei complicaţii afectează coagularea sanguină. Se pare ca din cauza acestei boli, Julia a slabit foarte rau si are frecvente hemoragii nazale. Afecţiunea provoacă pete violete pe piele, acestea fiind consecinţa sângerărilor.Pe langa problemele de sanatate, vedeta are si probleme in casnicie. Conform apropiatilor, actrita are neintelegeri cu sotul sau, cameramanul Danny Moder (49 de ani). Cei doi se ceartă tot timpul din cauză că actriţa a trebuit să achite pagubele rezultate din eşecurile soţului în proiectele profesionale şi note de plată ale rudelor acestuia.