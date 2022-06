Justin Bieber sufera de sindromul Ramsay Hunt. Cum se manifesta boala care i-a paralizat fata artistului

Bieber a postat imagini cutremuratoare pe retelele de socializare, in care a aratat cum a fost afectat de simptomele acestei boli. Fata artistului este partial paralizata.Sindromul Ramsay Hunt, cunoscut sub numele de "Herpes zoster oticus", este o infecție cu virusul ganglionului geniculat al nervului facial care apare atunci când o infecția cu zona zoster afectează nervul facial.Sindromul Ramsay Hunt este de obicei asociat cu o erupție roșie și vezicule în interiorul sau în jurul urechii și timpanului și, uneori, pe cerul gurii sau limbii. Afecţiunea este cauzată de reactivarea virusului herpes zoster, virus care a provocat anterior varicela. Poate provoca paralizie facială şi pierderea auzului în zona afectată, afectând nervul facial care are legătură cu controlul muşchilor feţei.