Articole recomandate

Ion Iliescu ar fi facut infarct Ion Iliescu a ajuns din nou la spital, iar medicii au decis ca fostul presedinte al Romaniei sa ramana internat. Potrivit primelor informatii , Ion Iliescu este in acest moment stabil, cooperant și discută cu medicii, însă va rămâne în spital până

Kamara, noi informatii despre starea de sanatate a fiului sau. Micutul se lupta pentru viata sa Kamara a acordat recent un interviu, in care a vorbit deschis despre starea de sanatate a fiului sau, Leon, care se lupta sa traiasca. Micutul se simte foarte bine după cele cinci intervenții cu celule stem.Cunoscutul artist a mărturisit că băiatul său a fost

Tamara Buciuceanu, internata de urgenta Actrița Tamara Buciuceanu-Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata de urgenta la Terapie Intensiva la Spitalul Elias din Capitala. Medicii au anuntat ca actrita este constienta in acest moment si ca a fost internata in urma unor probleme cardiace mai vechi care s-au agravat in

Elena Basescu s-a despartit de iubitul cu 12 ani mai tanar. Au impreuna o fetita Elena Basescu nu are deloc noroc in dragoste! Fiica cea mica a lui Traian Basescu s-a despartit si de Catalin Tomata, cu care are impreuna o fetita in varsta de un an. Cei doi nu mai formeaza un cuplu de aproximativ o luna. Elena a venit la botezul fiicei Elenei Udrea singura, iar acesta a