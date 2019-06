Kamara, vesti bune despre fiul sau: "E mai putin spastic. Urmeaza inca 4 interventii"

Kamara si fiul sau au revenit in tara, iar micutul se simte foarte bine in urma tratamentului si spera sa se refaca si sa poata merge ca un copil normal, dupa ce va termina recuperarea.Leon trebuie sa mai faca inca 4 interventii cu celule stem, iar apoi sa urmeze o perioada lunga de recuperare."Leon se simte bine, a facut doua interventii cu celule stem, urmeaza inca patru. E mai putin spastic, lucreaza mai bine. E si mai vesel, si mai atent. Doctorul ne-a zis ca el considera ca trebuie sa faca aceste terapii. A raspuns foarte bine la acest tratament. Face terapie. Cei de la spital ne-au explica cum sa ii facem noi zilnic. Altfel ne-ar lua foarte mult timp sa ne ducem la spital. Cand sa mai faca? Am fi plecati toata ziua. La sfarsitul lunii mergem in Turcia pentru urmatoarea interventie. Din luna in luna mergem", a spus Kamara in cadrul unei emisiuni de televiziune.